Мэр Киева Виталий Кличко посетил традиционное мероприятие бойцов батальона "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж" и вручил награды. Об этом сообщает сайт КГГА.

"Поблагодарил за мужество и вручил защитникам отличия от столицы - медали "Честь. Слава. Держава". Также вместе с военными зажгли костер и почтили молитвой память погибших Героев", - написал Виталий Кличко.

Мэр столицы также сообщил, как столичная община помогает бригаде "Рубеж".

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"С начала этого года из городского бюджета 4-й бригаде НГУ столица выделила уже почти 230 млн грн. Это средства на оснащение и насущные потребности, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу. За эти полгода от общины Киева передали на самые горячие направления фронта бойцам 4-й бригады более 4000 БпЛА различных типов, почти 100 систем РЭБ, 5 вездеходов, 1 бронированный внедорожник", - отметил Кличко.

Ранее Кличко сообщал, что всего с начала года Киев отправил на передовую уже более 20 000 БПЛА различных типов. Общая сумма помощи от столичной общины силам обороны в 2025 году уже превысила 6 млрд грн и в ближайшее время должна увеличиться еще на 2 млрд грн.