Американка призналась, что даже несмотря на неудачу в первый же день путешествия она смогла получить от него максимальное удовольствие.

Опытные путешественники привыкли до мельчайших деталей планировать свои поездки. Однако порой лучшие моменты случаются с туристами спонтанно.

Журналистка из Нью-Йорка Ванесса К. Де Лука в своем блоге на Business Insider поделилась своим опытом путешествия в Испанию, когда именно непредвиденные ситуации сделали ее поездку намного лучше.

"Не секрет, что я планировщик. На самом деле, я обычно "тот человек", который изучает все заранее перед любой поездкой. Этой весной я решила продвинуться в планировании на шаг вперед для четырехдневного одиночного отпуска в Валенсии, Испания. Я купила журнал путешествий, чтобы помочь себе запомнить все, что я делала до и во время поездки, а также подвести итог тому, что я узнала и почувствовала после. Я также следовала подсказкам, которые помогли мне принять решение о том, где остановиться, что взять с собой, как создать подробный бюджет и возможный маршрут", – рассказала Ванесса.

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Путешественица призналась, что при планировании учла все мелочи, даже забронировав заранее экскурсии, столики в ресторанах и мастер-классы, которые ей хотелось охватить во время отпуска. Однако практически сразу все полетело наперекосяк.

"Я запланировала поездку на лодке на закате в природном парке Альбуфера на тот же вечер, когда прибыла в Валенсию, и была так взволнована, увидев дикую природу. К сожалению, я села не на тот автобус, и после безуспешных попыток исправить ситуацию я пропустила тур – не совсем то захватывающее начало, которое я планировала", – посетовала женщина.

Впрочем, Ванесса не растерялась, и вместо того, чтобы в грустном настроении идти в свой номер, она отправилась в магазин винтажных пластинок в районе Бенимакле. Там она нашла несколько альбомов в свою коллекцию, а также получила рекомендации от владельца магазина по поводу ресторана неподалеку, где можно было поужинать.

По словам туристки, опыт посещения магазина пластинок был не единственным, когда она в последнюю минуту изменила планы во время пребывания в Валенсии. Поскольку город является родиной паэльи – одного из ее любимых блюд, Ванесса была полна решимости попробовать настоящую паэлью.

"Изначально я планировала пойти в пляжный ресторан недалеко от моего жилья, но мой хозяин предупредил меня, что многие заведения поблизости рассчитаны на туристов и, по его мнению, не очень хороши. Поэтому я отказалась от своего плана, изучила альтернативные варианты и поехала на общественном транспорте в ресторан в часе езды в поисках аутентичного опыта. Когда я наконец прибыла в ресторан и сделала заказ, мой дружелюбный официант несколько раз спросил меня, знаю ли я, во что ввязываюсь, поскольку я, очевидно, обедала одна, а блюдо было рассчитано на двоих. Однако все оказалось хорошо, и еда стоила ожидания – вкусная, успокаивающая и приготовленная опытными руками", – рассказала она.

Остальная часть ее поездки прошла примерно так, как Ванесса и надеялась – она посетила практически все места, которые планировала.

"Тем не менее, я узнала, что можно потерпеть неудачу в эпическом путешествии и все равно найти способ развлечься. Секрет всего этого в том, чтобы быть открытой – то, что я надеюсь изучить еще больше, когда буду "планировать" свое следующее путешествие", – подытожила туристка.

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В свою очередь эксперты издания The Independent дали потенциальным соло-туристам 10 советов, которые сделают их отдых максимально комфортным.

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