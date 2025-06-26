Рассказываем, как хранить рис, гречку, пшено и пшеничную крупу.

Летом особенно важно уделять внимание правильному хранению круп. Дело в том, что высокая температура и влажность создают идеальные условия для размножения вредителей.

В связи с этим многие хозяйки обеспокоены тем, как хранить крупу чтобы не завелись жучки.

Как лучше хранить рис

Первое, что нужно знать: можно ли хранить крупу в стеклянных банках. Это один из самых надежных способов. Стекло, в отличие от пластика, не пропускает запахи, не впитывает влагу и обеспечивает герметичность, если контейнер закрывать крышкой с уплотнителем.

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В том, как хранить рис чтобы не завелись жучки, существует золотое правило. Эта крупа предпочитает прохладу и сухость. Поэтому пересыпать ее нужно в сухую, чистую емкость и убирать подальше от солнечных лучей и плиты.

Также себя давно зарекомендовал народный метод, которые отпугивает насекомых. Для него нужно положить в банку с крупой чеснок, лавровый лист или черный перец. Кроме того, запомните: никогда не всыпайте новую крупу к старой. Сначала нужно полностью использовать одну, а потом переходить к другой. Так предотвращается перенос личинок и яиц вредителей.

Как хранить гречку, пшено и пшеничную крупу

Точно также решается вопрос, как хранить гречку чтобы не завелись жучки. Убираем в сухой и чистый стеклянный контейнер с герметичной крышкой, храним в прохладном месте. Если все сделать правильно, то жучки не появятся.

Более сложный момент с тем, как хранить пшено в домашних условиях. Проблема в том, что оно подвержено прогорканию. В пшене много натуральных жиров, они быстро окисляются при контакте с теплом и воздухом. Из-за этого может появиться плесень и горечь.

Хранить эту крупу нужно к герметичной емкости, в прохладном и темном месте. Чтоб уберечь от вредителей, можно на несколько дней убрать ее в морозилку.

Напоследок рассмотрим, как хранить пшеничную крупу. Тут нужно придерживаться тех же правил, что и с остальными. Храним в герметичной емкости, которую размещаем в сухом и прохладном месте. Также стоит регулярно просматривать свои крупы, чтобы вовремя заметить появление вредителей и не дать им бесконтрольно размножаться.

Среди худших мест для круп лидируют:

под мойкой;

над и возле плиты или духовки;

в холодильнике (конденсат).

С этими рекомендациями ваши запасы будут защищены от вредителей и плесени.

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