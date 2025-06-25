Хотя студенты-мужчины в основном имеют отсрочку от армии, есть несколько исключений.

В Украине продолжается полномасштабная война с Россией. Мужчины призывного возраста обязаны защищать Родину, но есть несколько исключений. К примеру, мобилизация студентов при военном положении не проводится. Но есть категории учащихся, которых могут лишить отсрочки и призвать на фронт.

Какие студенты могут получить отсрочку от мобилизации в 2025 году

По нынешнему законодательству не призывают мужчин, которые получают первое последовательное высшее образование на дневной форме, и при этом не являются военнообязанными, то есть не заканчивали военную кафедру и не проходили службу в армии.

Отсрочка оформляется в ТЦК на основании справки от деканата и обычно длится 6 месяцев, а потом её надо продлить. При таких условиях мобилизация студентов невозможна, даже если им 30 или 40 лет. Если мужчина впервые учится в вузе, то отсрочка является законной. Обратите внимание, что она не предоставляется автоматически - нужно самому обращаться в военкомат.

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Закон не запрещает вручать повестки мужчинам, которые учатся в вузах. В такой ситуации стоит явиться в ТЦК и показать документы, подтверждающие право на отсрочку.

Когда возможна мобилизация студентов в Украине

Учащихся могут забрать на фронт в промежуточное время между двумя уровнями образования. К примеру, если мужчина уже получил степень бакалавра, но пока не стал магистром, и ему больше 25 лет, то в этот период отсрочка не действует. Но это не касается каникул.

Это не единственный вариант, при котором ученик вуза становится призывников. Вот какие студенты попадают под мобилизацию:

получатели второго, третьего и более образований;

учатся на заочном или вечернем формате;

не оформили или не продлили отсрочку;

были отчислены.

Хотя на данный момент возраст студента не имеет значения, в будущем это может измениться. В Верховной Раде есть документ №13193, который должен предотвратить злоупотребления в этом вопросе. Как предлагает законопроект, мобилизация студентов будет возможна для мужчин старше 25 лет - они потеряют отсрочку. Пока что закон не принят и дата его рассмотрения неизвестна.

Ранее мы сообщали, что с 2025 года поступление в аспирантуру будет сопровождаться дополнительным экзаменом.

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