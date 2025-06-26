Недавно администрация Трампа сократила финансирование космического агентства.

Проверка плана планетарной обороны NASA обнаружил тревожный факт, а именно то, что агентство не имеет стратегии для организации защиты Земли от потенциальных угроз из космоса. Более того, в Координационном офисе планетарной обороны работает только один работник, который является одновременно его директором. Об этом пишет The Register.

В частности Офис генерального инспектора (OIG) аэрокосмического агентства выразил также беспокойство из-за того, что Управление координации планетарной обороны NASA (PDCO) не разработало детальных планов стратегии планетарной обороны. Также в офисе предупредили, что оборонительные усилия NASA имеют "неадекватную структуру управления и ресурсы" и действуют под "стратегическим прикрытием", а не под контролем.

Эти замечания прозвучали на фоне запланированных администрацией президента США Дональда Трампа сокращений финансирования, из-за которых аэрокосмическое агентство перенесло запланированную миссию к астероиду Апофис, который размером с небоскреб и который пролетит на расстоянии 32 тысячи км от Земли в 2029 году.

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Во время проверки специалисты пришли к выводу, что это упущенная возможность "развить возможности планетарной обороны и понимания околоземных объектов", а восстановление миссии "могло бы стать эталоном доброй воли для NASA и усилий Агентства в области планетарной обороны".

"В конце концов, планетарная оборона достигла точки значительных изменений и возможностей, с приближением Апофиса и эры передовых исследований астероидов. NASA могло бы сделать больше, чтобы обеспечить позиционирование Агентства для использования преимуществ этих критических моментов", - говорится в тексте аудита.

В свою очередь руководство NASA согласилось с шестью рекомендациями OIG и пообещало выполнить большинство из них в течение 2026 года. Также в агентстве пообещали разработать комплексный план планетарной обороны до апреля 2027 года.

Космос - последние новости

Ранее ученые заявили, что астероид может упасть на Луну через 7 лет. Речь идет о YR4, который известен как "убийца городов". Он ранее считался потенциальной угрозой для Земли, однако может врезаться в Луну и создать "потенциальную опасность" для спутников.

"Основная угроза - это частицы лунных выбросов размером более 0,1 мм, которые могут достичь низкой околоземной орбиты в течение дней или месяцев и представлять опасность для космических аппаратов", - говорят исследователи.

Также сообщалось, что ученые впервые смогли увидеть южный полюс Солнца. Космический аппарат Solar Orbiter опустился на 15 градусов ниже солнечного экватора, чтобы провести свои первые наблюдения под большим углом.

"Солнце - наша ближайшая звезда, дарующая жизнь и потенциальный разрушитель современных космических и наземных энергосистем, поэтому крайне важно, чтобы мы поняли, как оно работает, и научились предсказывать его поведение. Эти новые уникальные виды из нашей миссии Solar Orbiter являются началом новой эры солнечной науки", - прокомментировала директор по науке Европейского космического агентства (ЕКА) Кэрол Манделл.

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