В Харцызске захвачен горсовет, водружен флаг «Донецкой народной республики»

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил житель города Харцызска, бывший работник Харцызского горсовета, который стал очевидцем захвата здания горсовета.

«Произошел захват исполкома вооруженными людьми в масках с автоматами, «зелеными человечками». Флаги поснимали, повесили флаги «Донецкой народной республики».

Вооруженные люди находятся внутри, на улице в униформе не так много людей, в основном местные и приближенные люди из исполкома», - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что те сепаратисты, которые находятся в горсовете, действовали в сговоре с руководителями местных органов власти.

«То есть, они, сепаратисты, подходят к секретарю горсовета, к тому, кто исполняет обязанности городского головы, здороваются с ним за руку, то есть, это явно их люди. Помощник городского головы, воин-афганец вообще определяет, кого пропускать в военной форме в исполком, а кого нет», - объясняет очевидец.

Он также заявил, что, стоя на ступенях горсовета, Лукьянов выступает, объясняет собравшимся местным жителям о путях решения вопроса о федерализации и проведения референдума.

«Удивительно, но к моменту захвата в выходной день вдруг оказался здесь народный депутат Украины Владислав Лукьянов, стоит сейчас на ступеньках горсовета и рассказывает, какие меры нужны, чтобы провести федерализацию. Всего стоит человек 50 зевак и слушают», - рассказал мужчина и добавил: «Я работал в исполкоме, знаю всех. И видно, что они сотрудничают с властью».