Мэр Славянска Неля Штепа сбежала из города - СМИ

Мэр Славянска Неля Штепа покинула город.

Как сообщает "Украинская правда", об этом заявил один из лидеров сепаратистов Славянска Вячеслав Пономарев, выступая перед собравшимися возле захваченного здания исполкома.

"Я ее попросил приехать, она сказала через полчаса я буду. Звоню ей через час, а она уже в Артемовске", - сказал Пономарев.

По словам сепаратиста, Штепа вроде бы как договорилась с "Правым сектором", что его представители зашли в захваченное здание исполкома в гражданской одежде.

Кроме того, Пономарев заявил, что взял на себя руководство городом и призвал жителей к обороне зданий.

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Как сообщал УНИАН, городской голова Славянска (Донецкая область) Неля Штепа заявила 12 марта в прямом эфире российского телевизионного канала Life News, что в ее городе «однозначно» будет проводиться референдум.

«Наш Славянск считает сегодня Россию нашим старшим братом... мы - Донбасс и россияне - мы родные по крови и мы никогда не будем воевать с Россией», - заявила мэр.

Она также в прямом эфире рассказала, кто и как захватывал в Славянске горотдел милиции, а также горадминистрацию.

«Мы узнали о том, что у нас сегодня захват в 8 часов утра, мне позвонили жители и сказали, что идет захват. Я тут же в 8 часов утра приехала. Ребята вооружены, их в здании более 1000 человек. Я спросила у них - кто они, они ответили, что являются донецкими ополченцами. Я очень многих людей знаю, это наши люди из Краматорска, из Донецка, из Дружковки… Они сказали, что они донецкие ополченцы», - рассказала Штепа.

По городу Славянску избран народный депутат от Партии регионов, сын бывшего премьер-министра Украины – Алексей Азаров, который имеет тесные дружеские отношения с мэром города Нелей Штепой.