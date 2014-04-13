В Запорожье несколько десятков сепаратистов заставили пройти через коридор позора

Как передает корреспондент УНИАН, во избежание агрессии со стороны возмущенных горожан, сепаратистов коридором позора вели правоохранители и священнослужители. Жители города скандировали участникам пророссийского митинга ”Ганьба!”.

После того, как из толпы разъяренных запорожцев вывели сепаратистов, милиционеры доставили их в местный УБОП.

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Как сообщал УНИАН, во время противостояния в Запорожье майдановцы ”атаковали” сепаратистов яйцами, молоком и туалетной бумагой.