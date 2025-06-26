Силам обороны Украины удалось остановить наступление захватнической армии Российской Федерации в Сумской области.
Об этом на Radio NV заявил военнослужащий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины, военный эксперт Александр Мусиенко. По его словам, планы оккупантов на лето-осень были понятны. Силы РФ стремятся расшатать украинскую линию обороны, максимально вытянув силы и резервы, а также навязать направления, которые для них не являются максимально приоритетными:
"Российское наступление захлебывается. Врагу не удалось достичь этих целей. Им не удалось переключить фокус внимания с особо важного направления в Донецкой области. Ведь это цель номер один для России".
Он добавил, что планы РФ на юге похожи - там враг также пытается отвлекать как можно большие силы Украины, чтобы Киев не перебрасывал их в Донецкую область. Впрочем, по словам Мусиенко, удары по российской логистике в Запорожской области ломают или откладывают реализацию этих планов.
"Боевые действия на этом направлении происходят всплесками. Действительно враг проводит наступательные действия, пытается прорвать нашу линию обороны. Они получают серьезный отпор и вынуждены отходить. Кроме того, что враг хотел бы прорываться и занимать новые позиции, он будет преследовать и понятные для себя цели. Они направлены на истощение наших подразделений и растягивание наших сил, чтобы концентрироваться на основных целях удара", - добавил Мусиенко.
Ситуация на фронте
Накануне о том, что Силам обороны удалось остановить россиян на Сумщине, сообщил и Главнокомандующий Вооруженных сил Александр Сырский. Он также добавил, что украинские защитники освобождают область от захватчиков.
Тем временем военный эксперт Владислав Селезнев отметил, что в Донецкой области россияне не рассчитали сил для наступления на агломерацию, включающую в себя Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Вместо этого оккупанты переключились на взятие Покровско-Мирноградской агломерации.
Тем временем войска РФ продолжают терроризировать мирные города и поселки Украины.
На этой неделе во время массированной атаки дронов в Сумской области погибли женщина, мужчина и 8-летний мальчик. Пострадали шесть человек, среди которых три ребенка.