Курс гривни к евро установлен на уровне 48,64 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на пятницу, 27 июня, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,59 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Как сообщается на сайте регулятора, евро установил очередной исторический максимум. Так, официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 48,64 грн за один евро, то есть гривня ослабилась на 32 копейки. Предыдущий максимум был зафиксирован 25 июня когда курс евро поднялся до 48,51 грн.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,57/41,60 грн/долл., а евро - 48,63/48,65 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Согласно прогнозу аналитика Алексея Козырева, курс доллара в банках Украины до 27 июня будет в пределах 41,20-42,60 гривни, а в обменниках - в пределах 41,40-42,50 гривни. В то же время курс евро в банках будет находиться в коридоре от 47,35 до 49 гривень, а в обменниках - от 47,50 до 48,95 гривни.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 26 июня снизился на 15 копеек и составил 41,80 гривни за доллар. Курс евро сегодня вырос на 15 копеек и составлял 48,95 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,20 гривни, а евро - по курсу 47,95 гривни за единицу иностранной валюты.

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