В Мариуполе во время столкновений травмированы более 20 человек

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Петра Порошенко.

Сегодня в Мариуполе состоялся митинг за единство и соборность Украины , организованный представителями общественных организаций и неравнодушными жителями города. Во время его проведения активисты выразили свою приверженность идеям мира в стране и регионе. На встрече с руководством городского УВД была достигнута договоренность в совместных действиях по обеспечению правопорядка , говорится в сообщении.

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«Около 15 часов мирные демонстранты подверглись нападению толпы сепаратистов с георгиевской символикой. Провокация осуществлялась боевиками в масках, одетыми в камуфляжную форму. Они были вооружены битами, металлическими трубами и камнями. Милиция в конфликт не вмешивалась» , - отметили впресс-службе.

«Во время столкновений между защитниками городского УВД и пророссийскими сепаратистами серьезные травмы получили более 20 человек», - отметили в милиции.

Согласно сообщению, в первых рядах защитников порядка находилось доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины Петра Порошенко в территориальном избирательном округе № 59 Игорь Решетняк. При защите мирных граждан и органов власти он получил тяжелую черепно - мозговую травму и находится в больнице. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.