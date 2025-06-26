Песков подчеркнул, что дата проведения следующего раунда переговоров будет объявлена позже.

Пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что дата нового раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле будет определяться после того, как закончатся все этапы обменов пленными и телами погибших, о которых стороны договорились во время встречи 2 июня. Его слова цитирует российский "Интерфакс".

"Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых, российско-украинских в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено - обменные, настанет очередь определиться с датами проведения третьего тура", - сказал Песков журналистам.

Песков также ответил на вопрос о том, есть ли какие-то сдвиги с датой проведения третьего раунда переговоров между Украиной и РФ.

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"Нет. Когда будет - это будет объявлено", - подчеркнул пресс-секретарь главы РФ.

Трамп может приехать на переговоры между Украиной и Россией

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что президент США Дональд Трамп присоединится к мирным переговорам между Украиной и Россией при условии, если в них согласится принять участие российский диктатор Владимир Путин. По словам турецкого лидера, глава Белого дома сказал ему об этом во время обратного рейса с саммита НАТО.

"Он (Трамп) сказал: "Если президент России Владимир Путин приедет в Стамбул или Анкару для решения проблемы, то я также приеду. Мы установим необходимые контакты, и, дай Бог, состоится эта встреча как можно скорее", - сказал Эрдоган.

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