Компания Xiaomi, которая возглавляет рынок носимых устройств, представила новое поколение Mi Smart Band. Браслет не слишком сильно отличается от предшественника, но получил несколько полезных фишек.
Smart Band 10 сохранил форм-фактор "капсулы", но благодаря симметричным рамкам экран вырос с 1,62 до 1,72 дюйма. Тип матрицы – AMOLED. Передняя панель имеет частоту 60 Гц и максимальную яркость 1500 нит.
Список функций, связанных со здоровьем, остался примерно тем же, но теперь браслет умеет фиксировать пульс во время водных тренировок и определять максимальное потребление кислорода. Также предусмотрено более 150 режимов тренировок.
Также говорят, что Smart Band 10 получил расширенные функции контроля за сном с персонализированными рекомендациями. Трекер компактный, так что спать с ним на запястье будет комфортно. На одной зарядке он проработает до 21 дня. Если включить Always On Display, то получится максимум 9 дней.
Стоимость версии с алюминиевым корпусом составляет 269 юаней (~1500 грн), версия с NFC – 319 юаней (~1800 грн). Керамическая модель обойдется в 379 юаней (~2100 грн). За пределами Китая новинка, вероятно, выйдет под названием Xiaomi Band 10.
Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.
Ранее в этом месяце компания выпустила бюджетный пауэрбанк с секретным дисплеем и встроенным кабелем. У него аккумулятор 10 000 мАч и мощность 33 Вт, а оставшийся заряд показывает LCD-экран.