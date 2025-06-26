А еще браслет наконец получил симметричные рамки.

Компания Xiaomi, которая возглавляет рынок носимых устройств, представила новое поколение Mi Smart Band. Браслет не слишком сильно отличается от предшественника, но получил несколько полезных фишек.

Smart Band 10 сохранил форм-фактор "капсулы", но благодаря симметричным рамкам экран вырос с 1,62 до 1,72 дюйма. Тип матрицы – AMOLED. Передняя панель имеет частоту 60 Гц и максимальную яркость 1500 нит.

Список функций, связанных со здоровьем, остался примерно тем же, но теперь браслет умеет фиксировать пульс во время водных тренировок и определять максимальное потребление кислорода. Также предусмотрено более 150 режимов тренировок.

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Также говорят, что Smart Band 10 получил расширенные функции контроля за сном с персонализированными рекомендациями. Трекер компактный, так что спать с ним на запястье будет комфортно. На одной зарядке он проработает до 21 дня. Если включить Always On Display, то получится максимум 9 дней.

Стоимость версии с алюминиевым корпусом составляет 269 юаней (~1500 грн), версия с NFC – 319 юаней (~1800 грн). Керамическая модель обойдется в 379 юаней (~2100 грн). За пределами Китая новинка, вероятно, выйдет под названием Xiaomi Band 10.

Как УНИАН уже писал, Xiaomi впервые с 2011 года возглавила рынок носимых устройств, обогнав Apple. Успех компании связан с обновлением серий Smart Band и Watch, а также выпуском более доступных продуктов под брендом Redmi.

Ранее в этом месяце компания выпустила бюджетный пауэрбанк с секретным дисплеем и встроенным кабелем. У него аккумулятор 10 000 мАч и мощность 33 Вт, а оставшийся заряд показывает LCD-экран.

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