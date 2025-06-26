Выход фильма в прокат запланирован на 10 октября 2025 года.

Кинокомпания Paramount Pictures показала трейлер криминальной комедии "Кровельщик" (Roofman), основанной на невероятной реальной истории американца Джеффри Манчестера.

Бывший армейский рейнджер и отец, оказавшийся в сложной жизненной ситуации, прославился на всю страну тем, что он грабил рестораны сети McDonald's, вырезая дыры в их крышах, за что получил прозвище Roofman. После побега из тюрьмы он тайно жил в магазине игрушек Toys "R" Us в течение шести месяцев, планируя свой следующий шаг. Но когда он влюбился в разведенную мать Ли, привлеченную его неоспоримым обаянием, Джеффри стало куда сложнее жить двойной жизнью.

Главные роли в фильме сыграли Ченнинг Татум ("Моргни дважды", "Дэдпул и Росомаха", франшизы "Супер Майк", "Мачо и ботан") и Кирстен Данст ("Интервью с вампиром", "Власть пса", "Восстание штатов", франшиза "Человек-паук", сериал "Фарго").

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Также в ленте задействованы Бен Мендельсон ("Ограбление казино", "Место под соснами", "Темные времена", "Капитан Марвел"), Питер Динклэйдж ("Три билборда на границе Эббинга, Миссури", "Аферистка", "Мстители: Война бесконечности", "Люди Икс: Дни минувшего будущего", сериал "Игра престолов"), Узо Адуба (сериалы "Оранжевый – хит сезона", "Резиденция"), Джуно Темпл ("Одноклассницы", "Город грехов 2", сериалы "Форго", "Тед Лассо"), Лакит Стэнфилд ("Неограненные драгоценности", "Достать ножи", "Иуда и черный мессия"), Тони Револори ("Отель "Гранд Будапешт", "Крик 6", франшиза "Человек-паук", сериал "Дом с прислугой") и другие.

Снял фильм американец Дерек Сиенфрэнс ("Валентинка", "Место под соснами", "Свет в океане"). Также он является соавтором сценарию к фильму "Звук металла", который был номинирован на "Оскар" в категории "Лучший оригинальный сценарий".

Выход фильма в прокат запланирован на 10 октября 2025 года.

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