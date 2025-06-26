Как Украина использует самолеты F-16, Mirage и советские 'сушки': Игнат раскрыл детали

Авиацию Украина использует для нанесения ударов КАБами, рассказал Юрий Игнат.

На сегодня парк Воздушных сил состоит из самолетов западных образцов - F-16 и Mirage, а также советской авиации - МиГ-29, Су-27, Су-24 и Су-25. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Противник испытывает болезненные удары от работы украинских летчиков. F-16 и Mirage - они стали очень эффективными средствами противовоздушного боя. Видим, как их прицельно-навигационный комплекс очень эффективно уничтожает как "Шахеды", так и ракеты противника. Есть каждый тип ракет, который имеет истребитель под крыльями, для него есть своя цель. Плюс используют летчики авиационные пушки, под которые вообще не был предназначен самолет F-16, чтобы уничтожать "Шахеды", - сказал Игнат.

Он добавил, что украинские пилоты применяют эти пушки в случае, когда под крылом заканчиваются запасы ракет AIM-9. В то же время он добавил, что никто в Украине не списывает советскую авиацию, которая регулярно проходит восстановительные работы.

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"Чтобы они и дальше работали для уничтожения противника, применяя французские Hammer, американские GBU-39, GBU-62 и другие средства воздушного нападения, назовем их все одним словом - КАБы. Те же КАБы, которые запускает Россия по нам. Такие же КАБы, только западного производства, чрезвычайно эффективные, точные, летят, куда нужно", - добавил Игнат.

Воздушные силы Украины: важные новости

Ранее Игнат рассказал, что для эффективной работы, Украине нужен авиационный парк, в котором будет около 200 самолетов разных типов. Он также рассказал, что в начале 90-х у Украины была тысяча летающих и нелетающих единиц авиации.

"В 90-х и в начале 2000-х что-то сгнило, что-то продавалось в Африку и другие страны. Поэтому эффективность сегодня не количеством берется, а модернизацией и инновациями", - рассказал Игнат.

Сейчас украинские военнослужащие развивают легкомоторную авиацию, как новое направление для борьбы с российскими "Шахедами" и другими БПЛА. В частности, самолеты Shark от компании Shark.Aero из Словакии планируют оснастить РЭБом, который будет сбивать вражеские дроны с курса.

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