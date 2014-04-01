Стрельба на Крещатике. Все подробности

06:01, 01 апреля 2014
Политика
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В центре Киева возле ресторана «Мафия» на Крещатике произошла потасовка между неизвестными, в ходе которой прозвучало пять выстрелов.

гостиница Днепр / Facebook Святослав Цеголко

21.11 Три человека получили ранения. Их отвезли «скорые».

Те, кто стрелял, ворвались в ресторан и забаррикадировались в туалете заведения.

К «Мафии» приехали бойцы «Правого сектора» и Самообороны Майдана.

21.55 Министр Внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook, сообщил, что стрельбу устроил активист Правого Сектора.

"Какой-то Орест из "Правого сектора", по свидетельству очевидцев, открыл стрельбу. Ранены трое - двое тяжело. Среди раненых - двое бойцов Самообороны Майдана, заместитель председателя Киевгорадминистрации Богдан Дубас", - написал Аваков.

22.06 Правый сектор отрицает причастность к стрельбе. Пресс-секретарь организации Артем Скоропадский отметил: "Никакого "Правого сектора" там не было. Мы никакую стрельбу там не устраивали. Представители "Правого сектора" уже после стрельбы подошли к месту происшествия посмотреть, что там происходит и для прекращения незаконных действий.

А то, что пишет Аваков, вполне понятно. Мы требуем его отставки, поэтому клеветать он может сколько захочет".

22:48 Аваков сообщил, стрелявшего на Крещатике и ранил трех человек, задержали.

По словам министра, "стрелок был пьян".

"Стрелок передан - он в следственном изоляторе СБУ - направляю туда следователей. Что делать с остальными участниками - решаем", - сообщил министр.

22.55 "В гостинице "Днепр" началась эвакуация. "Правый сектор" поспешно эвакуирует рюкзаки, их складывают в грузовик. Персонал отеля очень напуган. Руководитель информотдела Береза Борислав говорит, что стрелка у "Мафии" передали милиции. Появились автоматчики с надписью "милиция", - написал в Facebook журналист Святослав Цеголко.

23.04 Первого заместителя председателя КГГА Богдана Дубаса врачи отпустили домой, угрозы его жизни нет. Второй раненый - из 3 сотни Самообороны. Пуля попала ему в грудь. Его оперировали. Состояние мужчины тяжелое.

23:19 В Нацбанке опровергают информацию о ранения на Крещатике Степана Кубива. На момент стрельбы Кубив находился на рабочем месте ипроводил прием посетителей.

Издание "Сегодня" сообщало, что во время стрельбы пострадал не только Дубас, а якобы ранен и глава Нацбанка Степан Кубив.

23:51 В пресс-службе "Правого сектора" признают причастность активиста организации до стрельбы на Европейской площади в Киеве, однако назвали ее "неприятным инцидентом"

00:12Милиция и Самооборона заблокировали "Правый сектор" в гостинице "Днепр". По свидетельствам очевидцев, в здании находятся несколько десятков вооруженных автоматическим оружием неизвестных лиц.

Кроме милиции, здание отеля окружили члены Самообороны Майдана.

00:24 Из "Днепра" вынесли раненного

01:15Аваков требует от Правого сектора утром покинуть отель "Днепр". Без оружия

01:31 Под "Днепр" приехал начальник отдела координации спецназначения Управления боевой и специальной подготовки ГУ ВВ МВД Украины полковник Сергей Асавелюк, который командовал снайперами на Институтской. Силовик заявил, что его люди приехали защищать тех, кто без оружия.

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