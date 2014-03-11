Рада Крыма запретила деятельность «Свободы» и «Правого сектора»

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре крымского парламента.

«Верховный Совет Крыма решил запретить деятельность на территории Автономной Республики Крым политических партий и общественных организаций профашистского и неонацистского толка, в том числе ВО «Свобода», организации «Правый сектор» и входящих в него структурных образований - ВО «Тризуб» им. Степана Бандеры, Украинской Национальной Ассамблеи - Украинской Народной Самообороны (УНА-УНСО), СНА «Патріот України», «Карпатська Січ», а также «Братство» Д. Корчинского и других - как несущих угрозу для жизни и безопасности крымчан», - сообщает пресс-центр.

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Парламент автономии поручил Службе безопасности АРК (она создана вместо ГУ СБУ в Крыму – УНИАН) проводить работу по выявлению и привлечению к уголовной ответственности виновных в разжигании межнациональной розни и призывах к насилию, Министерству юстиции – не регистрировать крымские республиканские отделения партий и общественных организаций «профашистского и неонацистского толка».

В пояснительной записке к решению отмечается, что «в Крыму возмущены тем беспределом, который сегодня царит во многих регионах Украины в результате действий боевиков вооруженных бандформирований при полном попустительстве самопровозглашенных властей в Киеве».

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В документе также сказано, что следственный комитет России на днях заочно предъявил обвинение лидеру «Правого сектора» Дмитрию Ярошу по статьям 205 и 280 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации).