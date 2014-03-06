ВС Крыма принял незаконное решение о проведении референдума – Турчинов

Об этом идет речь в обращении и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова к народу Украины в связи с ситуацией в Автономной Республике Крым.

«Верховный Совет Крыма, который полностью контролируется военными Вооруженных сил Российской Федерации, принял незаконное решение о проведении референдума. Референдум в Крыму по вопросу: «Выступаете ли вы за вхождение Крыма в состав Российской Федерации?», - напомнил Турчинов.

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И. о. Президента отметил, что, в соответствии с предоставленными ему полномочиями, остановил решение парламента Крыма относительно референдума.

“Это решение является нелегитимным и никчемным”, - подчеркнул Турчинов.

По его словам, решение противоречит “воле украинского народа и интересам граждан, проживающих Автономной Республике Крым. Территория Украины в пределах признанных всем миром границ является неприкосновенной и суверенной”.

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Турчинов подчеркнул, что, в соответствии с 73-й статьей Конституции Украины, “исключительно всеукраинским референдумом могут рассматриваться вопросы, связанные с границами и изменением территории Украины”.

“Кстати, провести даже местный, крымский, референдум за десять дней невозможно. Потому это не референдум. Это будет фарс, это будет фальшь, это будет преступление против государства, которое организовали военные Российской Федерации”, - заявил и.о. Президента Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 марта, парламент Крыма перенес с 30 на 16 марта всекрымский референдум о статусе автономии.

Как сообщил вице-спикер парламента автономии Сергей Цеков, на референдум выносятся два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта?» и «Вы за возобновление Конституции Крыма 1992 года, где Крым является частью Украины, но фактически имеет полномочия отдельного государства?».

Также депутаты крымского парламента проголосовали за присоединение региона к России.

В то же время в ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет. Как заявил в комментарии УНИАН член Центральной избирательной комиссии Юрий Донченко, в законе о всеукраинском референдуме, в его заключительных и переходных положениях, определено, что утратил действие закон о местных референдумах, а новый закон Верховная Рада еще не разработала.