Голландия арестовала активы соратников Януковича

Об этом заявил в телевизионной программе Pauw & Witteman министр финансов Нидерландов Йерун Дейсселблум, пишет Украинская правда.

Он объяснил, что это касается денег, которые связаны с предприятиями, которые контролируются бывшими представителями украинской власти из 18 человек, против которых введены санкции ЕС.

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По словам, эти люди вывели "миллиарды евро" из украинского бюджета.

Министр отказался сообщить, есть ли среди них активы свергнутого президента Януковича или его сына Александра, у которого в Голландии зарегистрированы две компании.

Банки и другие финансовые институты проверяют наличие в своих файлах людей из этого списка, и они сразу сообщают об этом органам, которые расследуют финансовые преступления.

Процесс продолжается, по словам Дейсселблума, и он пообещал нижней палате парламента Нидерландов расследовать, размещены ли в стране украинские активы, полученные в результате коррупционной или нелегальной деятельности.