Путин номинирован на Нобелевскую премию мира

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора Норвежского Нобелевского института Гейра Лундестада.

Как рассказал Лундестад, на премию мира 2014 года выдвинуто рекордное число в 278 кандидатов, в том числе 47 организаций. Члены Комитета, которые встретились во вторник на своем первом в этом году заседании, добавили к этому списку свои собственные предложения с акцентом на недавние события в Украине, отмечает сайт телеканала Дождь.

«Частично цель нашей первой встречи заключается в том, чтобы обсудить последние события, члены комитета попытаются предугадать, как они могут развиваться», — сказал Лундестад.

Кроме ситуации в Крыму нобелевский комитет обсудит антиправительственные протесты в Венесуэле и Таиланде. Помимо Путина в список претендентов попали Папа Римский Франциск, пакистанская активистка Малала Юсуфзай, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.