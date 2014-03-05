Путин номинирован на Нобелевскую премию мира
Президент России Владимир Путин выдвинут на нобелевскую премию мира 2014 года.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на директора Норвежского Нобелевского института Гейра Лундестада.
Как рассказал Лундестад, на премию мира 2014 года выдвинуто рекордное число в 278 кандидатов, в том числе 47 организаций. Члены Комитета, которые встретились во вторник на своем первом в этом году заседании, добавили к этому списку свои собственные предложения с акцентом на недавние события в Украине, отмечает сайт телеканала Дождь.
«Частично цель нашей первой встречи заключается в том, чтобы обсудить последние события, члены комитета попытаются предугадать, как они могут развиваться», — сказал Лундестад.
Кроме ситуации в Крыму нобелевский комитет обсудит антиправительственные протесты в Венесуэле и Таиланде. Помимо Путина в список претендентов попали Папа Римский Франциск, пакистанская активистка Малала Юсуфзай, экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден.