Турчинов уволил заместителя секретаря СНБО Кузьмина

Турчинов уволил Рената Кузьмина.

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уволил Рената Кузьмина с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Читайте такжеЯнукович назначил Кузьмина заместителем секретаря СНБО Соответствующий указ размещен на официальном сайте и.о. главы государства.

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