Турчинов уволил заместителя секретаря СНБО Кузьмина
11:49, 05 марта 2014Политика
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Турчинов уволил Рената Кузьмина.
Кузьмина уволили
Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уволил Рената Кузьмина с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Соответствующий указ размещен на официальном сайте и.о. главы государства.
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