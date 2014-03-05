Турчинов уволил заместителя секретаря СНБО Кузьмина

11:49, 05 марта 2014
Политика
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Турчинов уволил Рената Кузьмина.

Кузьмина уволили

Исполняющий обязанности Президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов уволил Рената Кузьмина с должности заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

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Соответствующий указ размещен на официальном сайте и.о. главы государства.

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