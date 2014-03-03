В Бахчисарае и на Фиоленте военные с автоматами блокируют работу воинских частей
11:31, 03 марта 2014Политика
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Вооруженные люди в камуфляже и без опознавательных знаков блокируют работу воинских частей A3835 (Центр оперативного обеспечения Военно-морских сил) в Бахчисарае и A4368 (Центр разведки ВМС) - на мысе Фиолент.
Люди с автоматами продолжают блокировать военные части
Как сообщили УНИАН очевидцы, в Бахчисарае сейчас находятся около 50 военных с автоматами и винтовками, на Фиоленте - 25.
Украинские военные сдаваться не собираются.
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Они просят приехать к ним телевизионщиков, считая, что вооруженные люди боятся гласности, и журналисты смогут помочь украинцам защитить военные объекты.
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