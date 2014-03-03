В Бахчисарае и на Фиоленте военные с автоматами блокируют работу воинских частей

Как сообщили УНИАН очевидцы, в Бахчисарае сейчас находятся около 50 военных с автоматами и винтовками, на Фиоленте - 25.

Украинские военные сдаваться не собираются.

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Они просят приехать к ним телевизионщиков, считая, что вооруженные люди боятся гласности, и журналисты смогут помочь украинцам защитить военные объекты.