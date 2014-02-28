300 военных с автоматами заблокировали аэропорт под Севастополем

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник смены аэропорта Анатолий Реченко, около трех часов ночи на территорию аэропорта Бельбек вошли люди в военной форме с оружием. Примерно триста человек.

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По мнению Реченка, это российские военные.

Дорога в аэропорт Бельбек перекрыта ежами, стоят люди с автоматами. Никого к себе не подпускают со словами «Не подходи, будем стрелять!».

Начальник смены аэропорта Реченко пытался выйти с ними на переговоры и выяснил, что они охраняют аэропорты от провокаций.

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По его словам, на территории аэропорта также находится 3 БТРа и 10 военных "Уралов".

Военные никаких требований не выдвигают. На данный момент аэропорт закрыт, когда откроется - неизвестно. Отменены запланированные на сегодня три чартерных рейса.