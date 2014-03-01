Ведущая "5 канала" стала заместителем секретаря СНБО

Ведущая "5 канала" Виктория Сюмар назначена заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Соответствующий указ подписал и. о. президента Александр Турчинов. Как сообщал УНИАН, 28 февраля Александр Турчинов утвердил персональный состав СНБО. В состав СНБО входят: исполняющий обязанности Президента Украины, председатель ВР, председатель Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов; министр внутренних дел Арсен Аваков, председатель Службы внешней разведки Украины Виктор Гвоздь; исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица; председатель Национального банка Украины (по согласию) Степан Кубив; исполняющий обязанности генерального прокурора Украины (по согласию) Олег Махницкий; председатель Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко; секретарь СНБО Андрей Парубий; министр юстиции Павел Петренко; исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх; министр финансов Александр Шлапак; первый вице-премьер-министр Виталий Ярема; премьер-министр Арсений Яценюк.

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