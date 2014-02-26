Неопознанными остаются четверо погибших во время столкновений в центре Киева - ГПУ
Неопознанными остаются четверо погибших во время столкновений в центре Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил и.о. генерального прокурора Олег Махницкий.
“По уголовному производству по фактам совершения убийства 74 граждан Украины на сегодняшний день принимаются меры по установлению личностей 4 погибших, которые неопознаны, а также устанавливаются родственники потерпевших. Назначены 12 судебно-медицинских экспертиз, продолжается проведение осмотра места событий в гостинице “Украина” с участием специалистов, на улице Институтской и прилегающей к ней территории, начато прослушивание 2 дисков с составлением стенограммы радиопереговоров с 18 по 22 февраля работников милиции, которые были задействованы в охране общественного порядка», - сказал он.
В то же время Махницкий сообщил, что также проводятся допросы работников ГАИ, которые дежурили с 18 по 22 февраля на прилегающих к Майдану территориях.
Вместе с тем отрабатывается информация народного депутата Геннадия Москаля относительно подготовки проведения операции “Волна” и “Бумеранг”.
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В то же время применяются активные следственные действия по расследованию событий, которые произошли 30 ноября прошлого года на Майдане Незалежности, когда правоохранители разогнали Евромайдан.
По этому производству, как отметил Махницкий, готовится сообщение о подозрении в совершении этого преступления работникам правоохранительных органов и высокопоставленным должностным лицам. В частности, тогдашним секретарю СНБО Андрею Клюеву, заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, экс-председателю КГГА Александру Попову, бывшему начальнику ГУ МВД Украины в Киеве Валерию Коряку и его заместителю Петру Федчуку о препятствовании в проведении митингов.
Продолжается обыск в рамках этого дела в помещении СНБО, сказал Махницкий.