В Севастополе опровергают, что местным милиционерам два месяца не дают зарплату

Как передает корреспондент УНИАН, в распространенном сегодня официальном сообщении сектора по связям с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе отмечается, что на митинге на пл. Нахимова (очевидно, речь идет о многотысячный митинг 23 февраля - УНИАН), а также в некоторых Интернет - изданиях прозвучала информация о том, что милиционерам протяжении двух месяцев не выплачивают заработную плату.

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«Эта информация не соответствует действительности. Следует отметить, что задолженности по выплате денежного обеспечения у сотрудников милиции нет. Зарплата за февраль сотрудниками УМВД Украины в г. Севастополе получена в полном объеме из общего фонда Государственного бюджета в соответствии с графиком и без задержек», - говорится в сообщении.

УМВД добавляет, что «денежное обеспечение выплачено при активном содействии СГГА, и лично Ф.Ф. Рубанова» (Федор Рубанов, первый заместитель председателя СГГА, после отставки главы города исполняет обязанности председателя СГГА - УНИАН).

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Как сообщал УНИАН, 23 февраля в Севастополе на многотысячном митинге был избран городской голова - бизнесмен, руководитель предприятия «Таврида-Электрик», Алексей Чалый.

Также на митинге проголосовали за решение поручить новому городскому голове немедленно начать формирование городского исполкома и отрядов по охране правопорядка, депутатам Верховной Рады от Партии регионов и Компартии - сложить полномочия.

В то же время, в соответствии с действующим украинским законодательством, в Севастополе не предусмотрено избрания городского головы и формирования исполнительного комитета горсовета.

24 февраля Владимир Яцуба подал в отставку с должности председателя СГГА и заявил о выходе из Партии регионов.

24 февраля вечером Севастопольский городской совет принял решение об утверждении своего исполнительного органа о создании городского управления по обеспечению жизнедеятельности города. Городское управления по обеспечению жизнедеятельности города поручено возглавить Чалому.

25 февраля вечером Чалый заявил, что одной из главных задач является обеспечение полной безопасности горожан, для чего формируются общественные формирования по охране общественного порядка и определяется порядок их действий.

26 февраля Чалый беспрепятственно вошел в Севастопольской горгосадминистрации и начал там работу.