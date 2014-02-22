“Паломничество” к резиденции Януковича «Межигорье» продолжается

Как передает корреспондент УНИАН, возле центрального входа предприниматели организовали прокат велосипедов, поскольку территория «Межигорья» очень большая и пешком обойти можно не менее чем за 2-3 часа.

Также активисты Майдана привезли с собой чай и бутерброды, которые предлагают всем желающим на входе в «Межигорье».

В резиденции, кроме современного очень дорого ландшафтного дизайна и сооружений, является также зоопарк, ферма и теплица.

В зоопарке находятся как обыкновенные олени, бараны, косули, которые проживают в Украине, так и экзотические с Кавказа, Ирана. Также есть экзотические птицы, страусы, павлины. Есть также дрофы, которые живут в южных степях Украины. Кроме того, в клетках живут дикие кабаны.

На закрытой ферме живут козы, коровы, а в теплице растут помидоры и другие овощи. Также там есть экзотические растения - различного вида пальмы.

Как сообщалось, на территории «Межигорья» отсутствуют хозяева, туда пропускают журналистов и всех желающих.

Люди массово заходят и прогуливаются по территории резиденции.

Здания на территории «Межигорья» закрыты. Люди фотографируют интерьер зданий через окна.

В целом царит атмосфера победы и восхищения красотой резиденции.