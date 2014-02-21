Силовики и спецтехника покинули правительственный квартал

Как передает корреспондент УНИАН, только что с площади уехал последний автобус.

На проезжей части на улице Грушевского также не видно автобусов правоохранителей. Однако кроме легковых автомобилей и кареты "скорой помощи", там находятся два больших автобуса.

Как сообщает "Украинская правда", командиры спецподразделений буквально заталкивали своих подчиненных в автобусы, и те быстро начали отъезжать в сторону станции метро "Арсенальная".

На вопрос, куда они едут, один из силовиков ответил "домой". Однако конечная цель передвижения автобусов неизвестна.

В общей сложности из правительственного квартало уехало более 35 автобусов с силовиками и два БТРа.

На территории администрации президента осталось только спецподразделение СБУ - "Альфа" и другие спецвойска.

Во дворе перед парламентом осталось несколько биотуалетов и железных бочек, где силовики жгли костер.

Также два водомета до сих пор стоят у дома по улице Грушевского, 18 /2.

Проезд вниз по Грушевского до угла с Кабмином все еще перекрыт грузовиками, в них коммунальщики складывают мусор.

Вокруг Верховной Рады все еще лежат деревянные поддоны и матрасы, на которых спали правоохранители.