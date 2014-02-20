В Минобороны напомнили о праве военных применять оружие

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минобороны.

В связи с обострением общественно-политической обстановки в государстве Министерством обороны Украины принимаются безотлагательные меры по усилению охраны военных арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины, которые охраняются личным составом караулов. Действия личного состава караулов, порядок применения физической силы и оружия определены статьями Устава гарнизонной и караульной служб ВСУ, говорится в сообщении.

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В соответствии со статьей 97 Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил Украины (УГиКС ВС Украины), несение караульной службы является выполнением боевой задачи и требует от личного состава точного соблюдения всех положений, определенных этим Уставом, высокой бдительности, непреклонной решительности и разумной инициативы.

Порядок применения физической силы и оружия личным составом караула определен статьями 195-202 Устава.

Статья 195 УГиКС ВС Украины. Применению физической силы, огнестрельного и холодного оружия, если требуют обстоятельства, должны предшествовать предупреждение о намерении их использования. Без предупреждения физическую силу, оружие могут применять в случае возникновения угрозы жизни или здоровью военнослужащих, нападения на караул, на охраняемые объекты, караульное помещение или смену, которая следует на посты (с постов).

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При невозможности избежать применение силы (оружия) это не должно превышать меры, необходимой для выполнения возложенных караул обязанностей. В случае причинения караульными вреда личный состав караула обеспечивает в кратчайший срок предоставление нужной помощи потерпевшим.

Статья 196 УГиКС ВС Украины. Караульным применяется оружие без предупреждения в случае явного нападения на него или на охраняемый им объект.

Статья 202 УГиКС ВС Украины. Начальник караула имеет право применять оружие без предупреждения сам и составом караула в случае явного нападения на охраняемые объекты, на караульных, караульное помещение, смену, которая следует на посты (с постов). Кроме того, начальник караула имеет право применять оружие для прекращения беспорядка среди арестованных при условии возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей или к арестованному, который пытается сбежать. В этих случаях до применения оружия он должен голосом или выстрелом вверх предупредить лиц, против которых будет применено оружие.

«Вооруженные силы Украины являются фактором стабильности в государстве. Непосредственной задачей Вооруженных сил является защита жизни и здоровья украинских граждан. Единственной целью, с которой военнослужащими может быть применена физическая сила и оружие, является охрана военных арсеналов, баз и складов Вооруженных сил Украины, прекращение экстремизма и противозаконных действий с целью обеспечения мира и стабильности в государстве», - отмечается в сообщении.