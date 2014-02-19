В Полтавской области местные жители заблокировали три автобуса со "спортсменами"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили представители полтавского Майдана.

По их данным, три автобуса «Эталон» с днепропетровскими номерами на блокпосту ГАИ заблокировали около ста представителей оппозиционных сил. Столкновений не было. Вместе с тем, люди в автобусах настроены очень агрессивно. На месте присутствует милиция, но она не вмешивается в конфликтную ситуацию.

Читайте такжеНа улице Киквидзе киевляне заблокировали и развернули БТРВ то же время, как сообщает на своей странице в Фейсбук журналистка Ольга Герасимьюк, у пассажиров автобусов были дубинки, которые активисты в них отобрали. Автобусам спустили колеса.