Нардепы помешали вывезти из больницы в СИЗО трех активистов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии « УДАР », по словам Пацкана, сегодня в больницу в Киеве на Харьковском шоссе, 121, приехал автозак с тремя задержанными, которые имели ранения средней степени тяжести. Их привезли на обследование. ”Вместе с тем нам удалось убедить врачей и руководство райотдела милиции оставить мужчин в больнице для оказания им необходимой медицинской помощи”, - сказал Пацкан. Кроме того, добавил он, под больницей собралось очень много людей, которые также требовали оставить мужчин на лечении.

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В больнице находятся Виталий Якубовский, Сергей Барановский и Григорий Цехмистренко, к которому при содействии депутатов пропустили мать.