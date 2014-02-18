Царев считает, что Президент должен силой разогнать Майдан
15:27, 18 февраля 2014Политика
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Депутат подчеркивает, что следует зачищать улицы, разбирать баррикады и освобождать захваченные здания.
Царев считает, что Президент должен силой разогнать Майдан / informator.su
Народный депутат Украины Олег Царев (фракция Партии регионов) считает, что Президент Украины Виктор Янукович должен силой разогнать Майдан.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.
Он подчеркнул, что «ни одна власть в мире не будет вести переговоры с террористами, бандитами и экстремистами».
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«Надо зачищать улицы, разбирать баррикады и освобождать захваченные здания», - подчеркнул Царев.
На уточняющий вопрос УНИАН о том, что желание применить силовой вариант - это только его точка зрения, или фракции ПР, Царев ответил: «Это моя точка зрения».
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