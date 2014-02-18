Царев считает, что Президент должен силой разогнать Майдан

Народный депутат Украины Олег Царев (фракция Партии регионов) считает, что Президент Украины Виктор Янукович должен силой разогнать Майдан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью журналистам.

Он подчеркнул, что «ни одна власть в мире не будет вести переговоры с террористами, бандитами и экстремистами».

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«Надо зачищать улицы, разбирать баррикады и освобождать захваченные здания», - подчеркнул Царев.

На уточняющий вопрос УНИАН о том, что желание применить силовой вариант - это только его точка зрения, или фракции ПР, Царев ответил: «Это моя точка зрения».