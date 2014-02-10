Булатов хочет переехать в Германию - СМИ

Один из лидеров Автомайдана Дмитрий Булатов, который был похищен и подвергся пыткам, а в настоящее время находится на лечении в Литве, хочет переехать в ФРГ. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на немецкую газету Rheinische Post.

В городе Гаген на западе Германии живут родители Булатова, пишет Rheinische Post. Издание цитирует письмо, направленное министру иностранных дел ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмаеру от председателя молодежной организации европейских консерваторов Бенедикта Петтеринга. В этом письме политик сообщает, что общался с Булатовым по телефону, и тот рассказал о своем желании переехать в Германию.

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Петтеринг просит Штайнмаера посодействовать Булатову в получении вида на жительство. В Германии Булатов надеется избежать преследований и получить хорошую медицинскую помощь, отмечает европейский политик.