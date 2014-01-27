Митингующие вошли в черниговский облсовет. Онлайн-включение
13:11, 27 января 2014Политика
1 0
В Чернигове митингующие подошли к зданию областного совета и спокойно заходят внутрь
Митинг в Чернигове / ПіК
Им никто не препятствует, сообщает ПиК.
Они уже поднялись на второй этаж.
Читайте такжеВ Чернигове около 1,5 тысячи людей отправились к областному советуНародный депутат Руслан Марцинкив объявил, что отныне здесь будет штаб Народного совета, и призвал митингующих обустраиваться в здании областного совета.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter