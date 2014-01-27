Митингующие вошли в черниговский облсовет. Онлайн-включение

13:11, 27 января 2014
Политика
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В Чернигове митингующие подошли к зданию областного совета и спокойно заходят внутрь

Митинг в Чернигове / ПіК

Им никто не препятствует, сообщает ПиК.

Они уже поднялись на второй этаж.

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