Переговоры оппозиции с Януковичем длятся уже более четырех часов
21:59, 23 января 2014Политика
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Переговоры начались в 17.30
Вчерашний раунд переговоров / Пресс-служба президента
Уже более четырех часов продолжаются переговоры лидеров оппозиционных фракций ВО «Батькивщина» Арсения Яценюка, УДАР Виталия Кличко и ВО «Свобода» Олега Тягнибока с Президентом Украины Виктором Януковичем.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Свобода».
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