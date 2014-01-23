Переговоры оппозиции с Януковичем длятся уже более четырех часов

Уже более четырех часов продолжаются переговоры лидеров оппозиционных фракций ВО «Батькивщина» Арсения Яценюка, УДАР Виталия Кличко и ВО «Свобода» Олега Тягнибока с Президентом Украины Виктором Януковичем.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии «Свобода».