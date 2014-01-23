ЕС готов разорвать отношения с Украиной
06:11, 23 января 2014Политика
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Европейский Союз может прекратить официальные отношения с Украиной, если подтвердится, что милиция стреляла в демонстрантов из огнестрельного оружия
Яцек Протасевич: Диалог с Украиной под угрозой и может быть приостановлен сегодня / eastbook.eu
Об этом заявил вице-президент Европейского парламента Яцек Протасевич, передает BBC Украина.
По его словам, новости из Украины шокируют.
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"После этого мы не можем иметь дело с Украиной так, как раньше", — сказал Протасевич.
Он отметил, что если это правда, что милиция открыла огонь против демонстрантов из огнестрельного оружия, то отношения Украины и Европейского Союза кардинально изменятся.
"Диалог с Украиной находится под угрозой и может быть приостановлен сегодня", — подчеркнул вице-президент Европейского парламента.
"Кровь на улицах все меняет", — добавил политик.
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