Янукович поручил Клюеву провести завтра встречу с оппозицией

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Также Янукович поручил провести встречу участников рабочей группы с представителями оппозиции в понедельник, 20 января 2014 года.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 19 января, около 15.00 начались столкновения между протестувальниками и стражами порядка в центре Киева - после того, как радикально настроены мітингувальники решили прорваться через границу милиции в направлении Дома правительства и Верховной Рады. Столкновения длятся до сих пор.

Милиция применяет світлошумові и газовые гранаты, а также сльозогінний газ. Протестувальники бросают у стражей порядка камнями. На это время ранения достали почти сто лиц – как митингующих, так стражей порядка.

Днем лидер партии «УДАР» Виталий Кличко пытался остановить противостояние на Грушевского, однако радикалы не считались с его призывами. Около 20.00 Кличко с группой народных депутатов поехал к Межгорью.

«Я обращаюсь к Виктору Януковичу: Вы воюете с собственным народом! Прекратите эскалацию ситуации. Не травите милицию и бойцов спецподразделений на людей. Прекратите войну против граждан Украины, какие два месяца призывают услышать их требования», - сказал Кличко в видеообращении к Президенту. Он призывал Януковича убрать милицию, «Беркут» и «тітушок» из улиц.

«Остановитесь! Единственным выходом из этого уже страшного кризиса является полное изменение власти, против которого восстал народ. Назначение досрочных президентских и парламентских выборов. Найдите в себе мужество и не повторяйте путь Чаушеску и Каддафи. В этой борьбе все равно победит украинский народ!», - заявил лидер «Удара».

Около 22.00 пресс-служба «Удара» сообщила, что Янукович пообещал Кличку в понедельник утром создать комиссию по представителям Администрации Президента, правительства и представителей оппозиции, которая займется решением кризисной ситуации в стране.