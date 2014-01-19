На улице Грушевского горят два милицейских автобуса и два грузовика

Как передает корреспондент УНИАН, милиция пытается их погасить с водомета, но ей это не удается. Один из автобусов горит в непосредственной близости от дома на ул.Грушевского, 6.

Как сообщал УНИАН, столкновения между протестующими и правоохранителями в центре Киева начались после того, как радикально настроенные митингующие решили прорваться через кордон милиции в направлении дома правительства и Верховной Рады. Столкновения продолжаются уже более 7 часов. Правоохранители непрерывно используют светошумовые и газовые гранаты. Они подвезли к месту столкновений водомет.

Число пострадавших митингующих состоянию на 20 часов составила 24 человека. Среди правоохранителей, по данным МВС, ранения получили около70 человек.