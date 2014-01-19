Янукович позвонил Яценюку и сообщил о готовности к переговорам - ”Батькивщина”



Об этом сообщает стайт партии ” Батькивщина” со ссылкой на слова Яценюка.

”Они объявляют, что готовы начать переговорный процесс”, - сказал Яценюк.

По его словам, за эти переговоры ответственный секретарь СНБО Андрей Клюев.

”Я вам скажу свое видение. Во-первых, мандат на переговоры - это только мандат Майдана. Во-вторых - исключительно публичные переговоры. В-третьих - наши переговоры - это выполнение наших требований”, - подчеркнул Яценюк.

”У нас должна быть честная прозрачная и публичная политика. Мы за это боремся, и такую политику мы будем создавать в стране”, - добавил он.

Председатель Политсовета ”Батькивщины” сообщил, что сейчас будут проходить консультации между тремя оппозиционными силами.

”Это очень ответственно. Речь о судьбе страны. Мы отвечаем за миллионы”, - сказал Яценюк.