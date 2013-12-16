Украина и ЕС разработают пилотный проект безвизового режима - Порошенко

Внефракционный народный депутат Петр Порошенко заявил, что Украина и Европейский Союз разработают пилотный проект о безвизовом режиме, который будет реализовываться полгода, но не уточнил когда это может произойти.

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Порошенко заявил журналистам после полуторачасовой встречи с Президентом Европейского Совета Германом ван Ромпеем.

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"Будет разработан пилотный проект безвизового режима на полгода, включительно с бесплатными визами для граждан Украины. Министры иностранных дел ЕС, с которыми я встречался, и Президент ван Ромпей поддерживают эту идею", - сказал Порошенко.

Он прибавил, что многие европейские политики были растроганы проевропейским Майданом в Украине, и что эти события могут повлиять на решение вопроса о безвизовом режиме между Украиной и ЕС. В то же время Порошенко не уточнил, когда именно такой пилотный проект может реализоваться и не предоставил больше подробностей.