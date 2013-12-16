Спикер Фюле пояснил причины остановки сотрудничества ЕС с Украиной (видео)

Об этом заявил спикер еврокомиссара Фюле Петер Стано во время прямого включения в выпуске ТСН.

"Я считаю, что те заявления, которые были опубликованы в Твиттере комиссара Фюле являются достаточно четкими. Это реакция на действия президента и правительства Украины, поскольку слова и дела расходятся. И аргументация, которая использовалась по поводу соглашения об ассоциации не базируется на реальных делах", - отметил Петер Стано.

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"Во-вторых, переговоры с господином Арбузовым в Брюсселе, где он четко отметил, что Украина предана работе с ЕС, чтобы подписать соглашение. Но после этого никакого ответа положительного не было получено, поэтому работа была приостановлена​​. Мы прекращаем переговоры с украинскими партнерами по поводу того, как наилучшим образом добраться до подписания и вступления в силу Соглашения об ассоциации, пока мы не услышим четкой приверженности от наших украинских партнеров ", - отметил он.