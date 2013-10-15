СМИ: Министры иностранных дел Швеции и Польши посетят Молдавию, Украину и Грузию

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МИД королевства, поездка Бильдта и Сикорски начнется с Кишинева, где главы МИД встретятся с премьер-министром Молдавии Юрием Лянкэ, а также представителями оппозиции. В Киеве министров ожидают переговоры с президентом Виктором Януковичем и также представителями оппозиции. В Тбилиси запланированы встречи с президентом Михаилом Саакашвили и премьер-министром Грузии.

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Восточное партнерство - это программа сотрудничества Европейского союза с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдавией и Украиной. Ее инициаторами в 2008 году стали Польша и Швеция. Официально проект был запущен 7 мая 2009 года.

Это партнерство было создано с целью сближения и углубления отношений государств Восточной Европы и Южного Кавказа с ЕС. Основными задачами программы являются установление политического сообщества, укрепление зон свободной торговли, а также стремление к отмене визового режима.

В ноябре 2013 года в Вильнюсе состоится саммит членов партнерства с участием глав государств и правительств ЕС.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что Украина завершает подготовку к Вильнюсскому саммиту «Восточного партнерства».

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, во время встречи с премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом глава Украинского государства отметил, что в 2010 году Украина начала активный процесс модернизации и европейской интеграции.

«2013 год стал определяющим годом. Мы фактически идем к завершению подготовки к Саммиту. Остались штрихи», - сказал Президент.