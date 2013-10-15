ЕС отложил окончательное решение относительно Украины до 18 ноября

Европейский Союз примет окончательное решение о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной 18 ноября. Об этом в Брюсселе заявил начальник Департамента по странам Восточного партнерства и Европейской службы внешнего действия Дирк Шубель.

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Как сообщает корреспондент ZN.UA, Шубель отметил, что ранее планировалось утвердить это решение на ближайшем заседании Совета ЕС на уровне министров иностранных дел – 21 октября. Однако теперь этот вопрос перенесен на следующее заседание, которое состоится 18 ноября.

При этом Шубель заявил, что если до этого времени вопрос экс-премьера Юлии Тимошенко не будет решен приемлемым способом, ЕС откажется от подписания соглашения с Украиной на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе 28-29 ноября.

Как сообщалось, 15 октября был продлен на месяц мандат наблюдательной миссии Европейского парламента в составе экс-президента Европарламента Пета Кокса и экс-президента Польши Александра Квасьневского, поскольку пока не была достигнута главная цель миссии – освобождение Тимошенко.