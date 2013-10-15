Украина завершает подготовку к Вильнюсскому саммиту - Янукович

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, во время встречи с премьер-министром Эстонии Андрусом Ансипом глава Украинского государства отметил, что в 2010 году Украина начала активный процесс модернизации и европейской интеграции.

«2013 год стал определяющим годом. Мы фактически идем к завершению подготовки к Саммиту. Остались штрихи», - сказал Президент.

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Говоря об украинско-эстонских отношениях, Янукович подчеркнул, что визит Ансипа в Украину в апреле этого года стал отправной точкой в усилении сотрудничества между странами.

Президент также поблагодарил премьер-министра Эстонии за поддержку евроинтеграционных стремлений Украины.

В свою очередь, Ансип выразил надежду, что в ноябре в Вильнюсе будет подписано Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

Перед началом встречи премьер-министр Эстонии провел экскурсию по зданию правительства и рассказал главе Украинского государства о работе системы электронного управления Эстонии.

Кроме того, Янукович оставил запись в Книге почетных гостей.