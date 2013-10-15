Милиция опровергает, что штурмовала квартиру, в которой вывесили красные флаги

В столичной милиции опровергает информацию отдельных СМИ о штурме работниками силовых ведомств одной из квартир на улице Богдана Хмельницкого, из которой были вывешены красные флаги во время вчерашнего марша сторонников “Свободы” по случаю праздника Покрова и 71-й годовщины создания Украинской повстанческой армии.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в городе Киеве.

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“Никакого штурма не было. Увидев провокацию, мы направили к подъезду дома четырех представителей милиции, чтобы исключить попытки ворваться с целью расправы в помещение сторонников “Свободы”, если бы это им захотелось”, - отметили в ОСО.

Как сообщал УНИАН, вчера, 14 октября, ВО “Свобода” организовало марш своих сторонников, посвященный празднику Покрова и 71-й годовщине УПА.

Когда многотысячная колонна сторонников партии шла по улице Богдана Хмельницкого к Крещатику, какой-то человек в одном из жилых домов стал размахивать флагами КПУ. В ответ «свободовцы» стали выкрикивать: “Ганьба!”.