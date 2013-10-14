Торжества по случаю 71-й годовщины УПА в Киеве прошли без правонарушений - милиция

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г.Киеве.

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Как сообщал УНИАН, в Донецкой области милиция разбирается с двумя случаями повреждения автобусов, на которых активисты Донецкой областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» направлялись в Киев для участия в марше в честь Украинской повстанческой армии.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Отдела по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области Игорь Демин.

Он рассказал, что действительно вчера, 13 октября, в 21.00 в Славянске, в районе магазина «Браво» неизвестными был остановлен микроавтобус, который направлялся в Киев со «свободовцами» и в нем неизвестными было разбито лобовое стекло. По словам Демина, руководитель Славянской городской парторганизации «Свобода» обратился в 22.00 в милицию, написал соответствующее заявление и правоохранители открыли уголовное производство по ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Говоря о втором аналогичном происшествии, Демин отметил, что он случился в пгт Александровка. По его словам, сотрудники ГАИ ночью с 13 на 14 октября проверяли автомобиль, который якобы двигался за автобусом, направляющимся в Киев, «но подъехала какая-то неизвестная машина, из нее вышли неизвестные и камнем разбили лобовое стекло у микроавтобуса». В своих объяснениях пассажиры, которые находились в микроавтобусе, не афишировали, куда и зачем они едут, также «никто не высказывал своих политических привязанностей», отметил Демин. Он добавил, что «милиция предприняла попытку догнать хулиганов, но они скрылись». По данному факту в пгт Александровка правоохранители той же ночью открыли уголовное производство по ст. 296 (Хулиганство).

Демин заверил, что по этим двум случаям «милиция проводит необходимое расследование». При этом он согласился, что произошедшие случаи, действительно, «идентичные по факту, и надо разбираться, потому что версий миллион, все материалы зарегистрированы, будем проводить расследование».

В то же время глава Донецкой облорганизации ВО «Свобода» Игорь Славгородский и Сергей Корниенко – один из активистов «Свободы», который был пассажиром одного из автобусов, направлявшихся в Киев, выразили убеждение, что правоохранители «только сопутствовали данному беспределу».

«Я уверен, что в милиции прекрасно знают, кто это все чинил, и они этому сопутствовали…. Случай в пгт Александровка вообще произошел на посту ГАИ», - сказал Славгородский.

По словам Корниенко, «возле Александровки, в степи, гаишники остановили микроавтобус, в котором мы ехали в Киев, и начали проверять у нас документы», но когда было дано разрешение двигаться дальше, из рядом стоящей машины «выскочил мужчина с кирпичом и бахнул нам лобовое стекло».

Корниенко отметил, что до происшествия «милиционеры беседовали с теми, кто находился в той машине, откуда потом выскочил человек с кирпичом». Поэтому он считает, что правоохранители устроили ложную погоню за злоумышленниками, «потому что не хотели догонять хулиганов».

Говоря о втором случае, Славгородский рассказал, что «в Славянске остановили наш автобус на трассе, и люди в камуфляжной форме выскочили из автомобиля, ударили по стеклу мешком с гантелью, сели в машину и уехали».

Славгородский и Корниенко подчеркнули, что из-за этих двух происшествий не все «свободовцы» смогли приехать 14 октября в Киев для участия в марше в честь Украинской повстанческой армии.

«Мы потом партизанскими тропами добрались, но большая часть, конечно, до Киева не доехала», - сказал Славгородский.