Во Львове ветеранам УПА выделили одноразовую помощь

На Галичине проживает почти четыре сотни ветеранов Украинской повстанческой армии. Все они к 71-ой годовщине создания УПА получат одноразовую помощь - по 200 гривен. Такое распоряжение подписал мэр Львова Андрей Садовый.

"На эти выплаты из бюджета города выделили больше 75 тысяч гривен", - сообщает пресс-служба Львовского горсовета. - "Еще почти 37 тысяч выдадут вдовам или вдовцам ветеранов и политзаключенных - по 300 гривен на человека".

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Такие выплаты, кроме систематических социальных гарантий от города, ветераны получают ежегодно, сообщает Комсомольская правда.

"Мы стараемся уделять внимание и поддерживать людей, которые боролись за нашу свободу в независимом государстве", - отмечает начальник управления социальной защиты Львовского горсовета Наталия Федорович. - "Поэтому, если есть возможности, мы постараемся и в дальнейшем их использовать, чтобы поддержать граждан, которые защищали наше будущее от антиукраинских сил".