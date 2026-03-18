Война в Иране вызвала плохое предчувствие: Зеленский об отложенных переговорах

Переговоры между Украиной, Россией и США постоянно откладываются именно из-за ситуации вокруг Ирана.

Ситуация с Ираном переросла в дипломатический скандал между западными странами. В связи с этим украинский президент Владимир Зеленский сказал, что у него "очень плохое предчувствие" относительно влияния этого конфликта на войну в Украине.

Продолжая мысль, глава государства в интервью BBC сказал, что мирные переговоры по Украине "постоянно откладываются. Причина одна – война в Иране".

Кроме того, Зеленский предостерег от раскола среди западных лидеров по поводу Ирана. "Я бы очень хотел, чтобы Трамп встретился о Стармером… чтобы у них была общая позиция", - отметил Зеленский.

Визит Зеленского в Лондон

Издание отметило, что Зеленский был в Лондоне в рамках своего европейского турне, которое проходит на фоне того, как ситуация вокруг Ирана затмевает борьбу Украины против России.

"Очень важно, чтобы мы четко понимали, что основное внимание должно оставаться в Украине", - сказал Стармер.

В Лондоне Зеленский выступил перед депутатами парламента:

"Режимы в России и Иране - братья по ненависти, и поэтому они братья по оружию. И мы хотим, чтобы режимы, построенные на ненависти, никогда не побеждали ни в чем. И мы не хотим, чтобы такой режим угрожал Европе или нашим партнерам".

Кроме того, Зеленский заявил британским политикам, что Украина стала пионером современной войны и теперь обучена методам, которыми может поделиться с союзниками.

Вас также могут заинтересовать новости: