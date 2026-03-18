Зеленский хотел дать Трампу iPad с онлайн-мониторингом ситуации на фронте, – журналист FT

Устройство должно было показать американскому политику реальную цену каждого километра украинской земли.

На февральской конференции в Мюнхене президент Украины Владимир Зеленский планировал показать главе Белого дома Дональду Трампу специальный iPad, с помощью которого можно в режиме реального времени наблюдать за событиями на фронте. Об этом рассказал журналист Financial Times Кристофер Миллер в соцсети X, ссылаясь на слова украинского президента.

"Честно говоря, я хотел передать его (iPad – ред. УНИАН) Трампу… в Мюнхене. Почему? Потому что на своем iPad я могу сразу видеть, какие атаки происходят – дроны, ракеты и т. д. – что мы перехватываем в реальном времени, а также сколько стоит один километр нашей земли в любой момент. Сколько российских солдат им стоит один километр оккупированной земли", – цитирует Миллер главу государства.

Журналист отметил, что план не удалось реализовать, ведь Трамп так и не приехал на встречу в Мюнхене.

17 марта во время выступления в парламенте Великобритании Зеленский сообщил, что он и высшее военное руководство пользуются такими iPad для мониторинга ситуации на фронте в режиме реального времени. Одно из таких устройств глава государства передал в подарок королю Чарльзу III.

По словам президента, специальное программное обеспечение на планшетах позволяет руководству государства оперативно получать полную картину событий на передовой, контролировать перемещения вдоль линии фронта и отслеживать изменения за любой период. Он подчеркнул, что такие цифровые решения являются более эффективными и дешевыми, чем старые оборонные системы.

Ближневосточный контекст и оборонное сотрудничество

Ранее УНИАН писал, что Зеленский выразил обеспокоенность из-за смещения фокуса внимания США с Украины на конфликт в Иране. По словам президента, именно из-за ситуации на Ближнем Востоке переговоры между Украиной, США и Россией постоянно откладываются. Зеленский подчеркнул важность единства западных лидеров и предупредил, что любой раскол в НАТО ослабит поддержку Украины. В то же время он отметил, что украинская сторона готова к диалогу в любое время и в любом месте, кроме территории России.

Добавим, что президент сообщил о количестве украинцев, которые отправились на Ближний Восток, чтобы помочь в борьбе с иранскими дронами "Шахед". Украина направила более 200 военных экспертов. Зеленский отметил, что наши специалисты делятся уникальным опытом сбивания беспилотников по запросу партнеров, в частности США. Он подчеркнул, что такое сотрудничество является частью более широкого соглашения по дронам и направлено на противодействие террору иранского режима.

