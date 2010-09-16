После заседания Центризбиркома БЮТ сделал вывод, что выборов не будет

Центральная избирательная комиссия “осквернила” местные выборы, включив в состав теризбиркомов кандидатов от организаций партии «Батькивщина», которые “были захвачены властью рейдерским способом”.

Об этом заявил член фракции «БЮТ-Батькивщина», юрист Сергей ВЛАСЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«Согласно этому решению фактически отменены выборы, по крайней мере, для граждан», - сказал он.

С.ВЛАСЕНКО отметил, что заседание ЦИК 15 сентября по своей грубости было на втором месте после заседания в 2004 году.

«Сформированные списки членов ТИК дают возможность говорить, что выборов в Украине не будет вообще», - подчеркнул он.

«Теризбиркомы сформированы таким образом, что у меня нет сомнений относительно результатов местных выборов», - сказал БЮТовец.

В частности, по словам С.ВЛАСЕНКО, из 38 субъектов в Киевской области 24 возглавляют представители Партии регионов, 6 - Народной партии, остальные – отданы так называемым оппозиционным партиям, «часть из которых вообще не известно кто».

«Тихо произошло абсолютное осквернение избирательного права», - отметил он.

По словам С.ВЛАСЕНКО, таким же образом ЦИК будет принимать решение по кандидатам в депутаты от «клонов» партии «Батькивщина».

С.ВЛАСЕНКО отметил, что документы от якобы Киевской областной партийной организации «Батькивщины» были поданы в ЦИК неуполномоченными лицами, но ЦИК приняла документы, несмотря на неоднократные обращения партии «Батькивщина», проведения трех конференций, на которых был избран новый председатель Киевской областной «Батькивщины», а также, несмотря на то, что Владимир МАЙБОЖЕНКО дважды был исключен из партии.

«На все это просто закрыли глаза. Вы сами видели, как происходило на заседании ЦИК», - возмутился С.ВЛАСЕНКО.

«Даже председатель ЦИК был вынужден отметить, что это действо напоминало фарс», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, 15 сентября Центральная избирательная комиссия сформировала персональный состав территориальных избирательных комиссий на выборы в органы местного самоуправления 31 октября.

В частности, в областную ТИК в Киевской области были утверждены кандидаты, предложенные Владимиром МАЙБОЖЕНКО от имени партии “ВО “Батькивщина”, в то же время В.МАЙБОЖЕНКО был исключен из этой партии.